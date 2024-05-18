أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 18 مايو بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت 18 مايو، إرتفاعا طفيفا في الأسعار وخاصة في أسعار الفاكهة بالرغم من توافر المعروض بكافة الأسواق.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الجمعة بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

إرتفاع طفيف بأسعار الفاكهة وتوافر المعروض من الخضروات بالفيوم

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق السبت العمومي بمدينة سنورس، وسوق السبت الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها.

خلال ذلك شهدت أسواق الفاكهة إرتفاعا في أسعار العنب والمشمش والبطيخ، حيث تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه من 10 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب الأصفر ب60 جنيها، والعنب الأحمر ب70 جنيها وكيلو المشمش ب75 جنيها، وكيلو الخوخ ب35 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب40 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 50 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 55 إلى 70 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 30 إلى 80 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 10 جنيهات، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و10 جنيهات للكوسة، و12 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيهات للباذنجان الأبيض، و12 جنيها للباذنجان العروس و8 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و12 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و50 جنيها لكيلو البامية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا والخس 4 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 55 جنيها.