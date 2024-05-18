موعد مباراة الشباب والتعاون في دوري روشن.. والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا ثقيلاً على نظيره التعاون مساء اليوم السبت علي إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن.

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يتواجد فريق التعاون في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

موعد مباراة الشباب والتعاون في دوري روشن



تقام مباراة الشباب والتعاون في الدوري في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الشباب والتعاون



تبث مباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي اليوم السبت في الجولة 32 عبر السعودية الرياضية 1 إتش دي بتعليق رؤوف خليف.