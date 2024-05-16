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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأحد المقبل .. الزمالك يستضيف نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

مع دقات الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل ، يستضيف فريق نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي لحساب إياب نهائي بطولة الكونفدرالية ، التي انتهى لقاء الذهاب بها ، بتفوق الفريق المغربي بثنائية مقابل هدف.
 

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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهة الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة  خلال  المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي.
وقام الجهاز الفني بالنزول بالحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق العديد من الجوانب  التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

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