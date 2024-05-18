الداخلية السعودية: ضبط 16 ألفا و23 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل

ضبطت وزارة الداخلية السعودية، 16 ألفا و23 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 9 وحتى 15 مايو الجاري، شملت ضبط 9 آلاف و947 مخالفا لنظام الإقامة، و3 آلاف و929 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2147 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1047 شخصا، كما تم ضبط 34 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 17 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، من أنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، فضلا عن مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

الداخلية السعودية: مبادرة طريق مكة هدفها إنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية طلال الشلهوب، أن المملكة تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" للعام السادس على التوالي والتي تعني بإنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام بشكل إلكتروني عن طريق الجهاز المتنقل والمرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وقال الشلهوب - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) - "إن وزارة الداخلية السعودية تنفذ مبادرة (طريق مكة) بهدف إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد الحصول على التأشيرة، والتأكد من الشهادة الصحية بشكل إلكتروني واستقبالهم في الصالات المخصصة لهم".

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقدم كافة خدماتها إلى حجاج بيت الله الحرام حتى ينعموا بالأمن والاستقرار والحج الميسر.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أطلقت في عام 2017 مبادرة (طريق مكة) ضمن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية السعودية 2030 لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، من خلال إنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر وسلاسة وانسيابية في كامل التجربة، مجهزة بأحدث التقنيات وبتعاون وتكامل بين الجهات الحكومية الشريكة.