أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة 17 مايو، إرتفاعا طفيفا في الأسعار وخاصة في أسعار الفاكهة بالرغم من توافر المعروض بكافة الأسواق.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الخميس بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الجمعة العمومي بمدينة الفيوم، وسوق الجمعة الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها.

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15جنيها، والطماطم 7 جنيهات، وكيلو الليمون 27 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 10 جنيهات، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و10 جنيهات للكوسة، و12 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيهات للباذنجان الأبيض، و12 جنيها للباذنجان العروس و8 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و12 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و50 جنيها لكيلو البامية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا والخس 4 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 55 جنيها.

إرتفاع أسعار الفاكهة وكيلو المشمش ب70 جنيها في الفيوم

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 10 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب ب60 جنيها، وكيلو المشمش ب70 جنيها، وكيلو الخوخ ب35 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب40 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 50 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 55 إلى 70 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 30 إلى 70 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية والخضروات ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.