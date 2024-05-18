انطلاق امتحانات أبنائنا في الخارج إلكترونيًا

انطلقت امتحانات طلاب نظام أبنائنا في الخارج إلكترونيًا، منذ قليل، لصفوف المرحلة الابتدائية: الرابع والخامس والسادس للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحان اللغة العربية لتلك الصفوف للطلاب على نظام أبنائنا في الخارج.

وتنتهي امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 لطلاب مرحلة الثانوية العامة.

ضوابط امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

وبحسب امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول، فقد أدى الطلاب الامتحانات من خلال تحميل ورق الأسئلة pdf ثم الحل بنفس الورقة وإعادة رفعها مرة أخرى في نفس اليوم المخصص لامتحان.

وتضمنت امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبنائنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة في كل مادة وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب على نظام أبنائنا في الخارج إلى قراءة أسئلة الامتحانات بشكل جيد والإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بأنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال.

وللتسجيل في نظام أبنائنا فى الخارج على المنصة الرسمية (اضغط هنا).



وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب، ورقم الجلوس).

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF) إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج (من هنا).

وباستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت خدمة تسديد رسوم خدمة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن قيمة الرسوم المقررة للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 تبلغ 150 دولارًا أمريكيًا.