ارتفاع مساحات زراعة القطن بنسبة 46 % عن العام الماضي

أكد الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك إقبالًا على زراعة محصول القطن في جميع المحافظات التي تزرع محصول القطن، وخاصة بعد إعلان مجلس الوزراء هذا العام أسعار الضمان لمحصول القطن بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحصول محافظات الوجه القبلي، مشيرًا إلى أن السعر الجديد يتناسب مع تكلفة الزراعة ويعطي هامش ربح جيد ومناسب جدًا.

وقال عمارة إن المساحة المنزرعة وصلت حتى تاريخ 13 مايو 2024 إلى 130 ألفًا و978 فدانًا على مستوى الجمهورية حتى الآن وذلك بزيادة نحو 46% عن العام السابق في نفس التوقيت حيث كانت العام السابق 89 ألفا و715 فداان على مستوى الجمهورية، هذا وفي الوقت الحالي يتم حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية المتاخرة والتجهيز لزراعة محصول القطن، ومن المستهدف زراعة إجمالي مساحة هذا العام 322 ألف فدان، ومتوقع أن تزيد المساحة عن ذلك.



وأوضح الدكتور مصطفى أن المساحات كانت موزعة كالاتي مساحات أصناف الوجه البحرى

هى 91 ألفا و75 فدانًا، موزعة كالآتي صنف «سوبر جيزة 97» والمزروع بمحافظات المنوفية والقليوبية والغربية والشرقية بمساحة إجمالية 11332 فدانا وصنف «إكسترا جيزة 96» والمزروع بمركزي فوة ومطوبس بكفر الشيخ بمساحة 1450 فدانا وصنف «سوبر جيزة 94» والمزروع بكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والمحلة بمساحة مقدارها 73 ألفًا و157 فدانا، و«صنف سوبر جيزة 86» والمزروع بمحافظة البحيرة بمساحة مقدارها 4723 فدانًا.

اما مساحات أصناف الوجه القبلي 39.903 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي، موزعة بين الصنف «جيزة 95» والمزروع بمحافظات أسيوط والفيوم والمنيا وبني سويف و بمساحة 39 ألفًا و227 فدانا، إضافة الي الصنف الجديد جيزة 98 والمزروع بمحافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا بمساحة 676 فدانًا.

وفي سياق متصل قال عمارة أن البذور النقية والممثلة للأصناف متوفرة، ووزارة الزراعة وإدارة التقاوي قامتا بتجهيز تقاوي تغطي 450 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان عن المساحات المستهدفة، وأن أغلب التقاوي موجودة حاليًا في الجمعيات الزراعية طبقًا للخريطة الصنفية بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2024، والتي وضعتها الوزارة على مستوى الجمهورية، وأكد أن حالة محصول القطن جيدة وخاصة في الزراعات المبكرة للقطن حيث وصلت نسب الإنبات فيها إلى أكثر من 90% والحالة العامة جيدة وأعطت الورقة الرابعة والخامسة وارتفاعات النباتات تراوحت من 20 إلى 30 سم.