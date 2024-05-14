توريد 59 ألف طن من الذهب الأصفر بالإسكندرية

أكد إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، على الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة متمثله في السيد القصير عن طريق حزمه التوصيات الفنيه التي تحقق اعلى إنتاجية للفدان، حيث بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى تاريخه حوالي ٦٠ ٪ من إجمالي المساحة المنزرعه حوالي٢١٢٥٩ ف إجمالي ما تم توريده حتى تاريخه ٥٩ الف طن مما يعود بالربح الأعلى للمزارعين.

وقد أشاد بدور مراكز البحوث الزراعية من خلال إستنباط الأصناف الجديده ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض والآفات.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى اقامتة مديرية الزراعة بالاسكندرية اليوم الثلاثاء مؤتمر بقرية فلسطين بمنطقة العامرية الاحتفال حصاد محصول القمح " الذهب الاصفر " مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، وذلك في ظل إهتمام الدولة بمحصول القمح لتحقيق الآمن الغذائي و الإكتفاء الذاتي .

وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور إبراهيم قاسم - وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية والمستشار يحيي زكريا - رئيس حى العامرية ثان و المستشار محجوب الدياش - رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان بالإسكندرية.

وقاموا بزيارة صومعة الكينج مريوط في حضور ا المهندس أحمد الفخراني - مدير صومعة الكينج مريوط بالعامرية حيث تم متابعة أعمال لجنة الإستلام منذ دخول السيارات إلى الصومعة ووزنها وأخذ عينات للفحص و تحديد الرتبة والتفريغ على النقرة و شرح وافى على لوحة التحكم للتحكم فى التخزين والتقليب والتهوية وشفط الأتربة من الخلايا والصرف

ثم تم التوجه إلى مقر إقامة مؤتمر الإحتفال بحصاد محصول القمح موسم ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بقرية فلسطين - العامرية بحضور المهندس محمد مصطفى البمبي - المراقب العام للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية و الدكتور عادل عبد الواحد - رئيس مركز بحوث مريوط بالإسكندرية وجمال عبد الرحيم عمار - وكيل مديرية التموين بالإسكندرية والمهندسة أماني حلمي عبد الله - رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بالإسكندرية وأحمد فتحي - مسئول العلاقات العامة والإعلام بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية ولفيف مديرى العموم ومديري الإدارات الزراعية بالمديرية وفريق عمل الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالإسكندرية ومركز الدعم الإعلامي مريوط وروؤساء مجالس ومديري الجمعيات الزراعية وجمهور المزارعين بالمنطقة.

وقد أثني أيضاً وكيل مديرية الزراعة بالدور الهام التي تقوم به مديرية الزراعة عن طريق المتابعه المستمره للزراعات من خلال لجان المرور المستمر ومتابعه الحقول الإرشادية وتنفيذ قوافل وندوات خاصه بالتوعيه بالإضافه إلى توفير الأسمده والمبيدات للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعيه ومن مصادرها الموثوق فيها و بالإضافه لتوجهات الدوله نحو الزراعات التعاقدية قد أشار سيادته إلى أهميتها لحل مشكله التسويق للمزارعين .

وفي ختام فاعليات الإحتفال قام بتكريم الجمعيات الزراعية لدورها الهام والفعال في خدمة المزارعين وتكريم المزارعين الأعلى إنتاجيه لمحصول القمح ومشاركتهم الوطنيه في تحقيق الإستقرار والآمن القومي لمصرنا الحبيبه.