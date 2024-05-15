ضبط 125 كيلو كبدة وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، و التعامل بحسم مع كل مخالف مؤكدا ان الحملات التفتيشية تستهدف المخابز والأسواق والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار و للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،قامت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً بمتابعة حملاتها اليومية المكبرة بحملة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت و السلاسل التجارية الكبرى ومحلات الجزارة وبيع الأسماك بقرية سبرباي ومحلة مرحوم وبرما بمركز ومدينة طنطا.

وقامت اللجنة بالمرور على عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، ومتابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار و على محال وأماكن بيع منتجات اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة بأنواعها للتأكد من صلاحيتها ، حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

وقامت الحملة بضبط ٥٠ كيلو كبدة مشتبه في صلاحيتها وبدون بيانات و ٧٥ كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي كما تم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقامت اللجنه بتحرير عدد محاضر متنوعة بين سلع غذائية مغشوشة ، نقص اوزان الخبز ، خبز غير مطابق للمواصفات ،سلع مجهولة المصدر ، عدم اعلان عن السعر ، كما قامت مديرية الصحة محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية و عدم حمل شهادة صحية فضلا عن تحرير الطب البيطري والتموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء عددا من المحاضر .

📍وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و رفع الأسعار في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .