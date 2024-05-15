مياه سوهاج.. ورشة عمل حول "سلامة المحطات للحفاظ على جودة المياه"

فى إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتطبيق خطط سلامة ومأمونية المياه لجميع محطات مياه الشرب والتى تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتى المستهلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

اعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب انه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نظمت شركة مياه الشرب والصرف والصحى بسوهاج "ورشة عمل مأمونية امدادات المياه" بمشاركة 8 شركات مياه وهى (مياه القاهرة - المنيا - بنى سويف - اسيوط - الفيوم - سوهاج - قنا - أسوان) وتأتى هذه الورشة في إطار الحرص على استدامة مأمونية امدادات المياه ضمن الاستراتيجية الخاصة بقطاع مياه الشرب والمشاريع والإستثمارات التي تنفقها الدولة المصرية في إطار الحفاظ على الصحة العامة و حرص الشركة علي تنمية مهارات العاملين وإكسابهم القدرة علي التعامل مع التحديات المائية الراهنة من خلال منهجية إدارة المخاطر ووضع الاجراءات التصحيحية اللازمة للحفاظ علي إستدامة منظومات إمداد المياه علي أعلى مستوى لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضافت المهندسة دعاء ناصر مدير الادارة العامة للتدريب بالشركه ان جاء هذا التدريب استمرارا لتطبيق الاهداف الاستراتيجية لقطاع تنمية الموارد البشرية فى دعم وتأهيل العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتقديم الدعم الفني والاداري فى رفع مهارات العاملين بالادارات المتخصصة بالشركة وأضافت أن البرنامج التدريبى يشارك به 23متدرب من مديرى محطات وشبكات مياه الشرب والذى يستمر من الفتره 12 مايو 2024 حتى يوم 16 من نفس الشهر.