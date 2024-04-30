هذا هو موعد صرف معاشات مايو 2024 بالزيادة الجديدة

تكافل وكرامة 2024.. يبحث الكثير من المستفيدين عن موعد صرف معاشات مايو 2024، حيث انتهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من استعدادات صرف معاشات شهر مايو 2024، لأكثر من 11 مليون مواطن مصري بمختلف محافظات ومدن مصر.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

وسيبدأ صرف معاشات شهر مايو 2024 حسب تصريحات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، بالزيادة الجديدة والتي تصل إلى 15% حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وننشر خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي مايو 2024 بالزيادات الجديدة خلال السطور التالية:

وفرت الهيئة القومية للتأمينات إمكانية الاستعلام عن صرف معاشات شهر مايو 2024، باتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي مايو 2024

- الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية .

- كتابة الاسم وكلمة المرور.

- الاستعلام عن قيمة المعاش.

- إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال العملية.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

مكاتب البريد المصري، و منافذ فوري، والمحافظ الإلكترونية.

شروط استحقاق المعاش

من الممكن للفرد المتقدم الحصول على المعاش طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في مجموعة من الحالات وهي:

1- حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

2- بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا بعد 5 سنوات من تاريخ الاشتراك.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت الوزارة إمكاينة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024، عبر زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن من الرابط، واختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجتك، وإدخال الرقم القومي ثن الضغط على أيقونة الاستعلام، وأخيرًا ظهور تفاصيل نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي مارس 2024.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة مايو 2024:

صور شهادات ميلاد.

وثائق تثبت الطلاق أو الزواج.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصالات استهلاك كهرباء.

شهادة قومسيون طبي رسمية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

قالت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 يبدأ من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر وتتاح المستحقات في ماكينات «ATM» طبقًا المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024

للأسرة: ارتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه

للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة: ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.

للأيتام: ارتفعت إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه