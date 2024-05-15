وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية لفريق الإخلاء والطوارئ حول كيفية التعامل مع الازمات والكوارث

قالت وزارة العمل، إن الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة نظمت من خلال الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ، ندوة للتوعية بحضور أعضاء فريق الإخلاء والازمات بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعددهم 40 عضو ، من العاملين بإدارات الوزارة المختلفة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

وذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة للأزمات والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل ، بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات ، فى آداء مهامها المنوطة بها طبقاً لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، فيما يخص مرحلة : ما قبل حدوث الازمة ( التنبؤ والتخطيط ) ، من حيث التنبؤ بالأزمات والكوارث المحتمل حدوثها ، وإعداد الخطط ورسم السيناريو المناسب لكل خطة لتجنب حدوث الأزمة ، والإستعداد للتعامل مع الأزمة بتدريب فريق العمل وصيانة المعدات ، وعقد ورش عمل تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالوزارة فى مجال إدارة الأزمات و الكوارث ، وإنشاء وتطوير أليات أنظمة الإنذار المبكر كلما أمكن ذلك ، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالازمات والكوارث.

وقالت وزارة العمل، إن الندوة تضمنت فعالياتها محاضرات علمية ، وعروض تقديمية ، قدمها نهاد عبد المعطى مدير عام الادارة العامة للازمات والكوارث ، وحسين رمضان باحث بالإدارة العامة ، والمهندس مدحت كمال باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، تناولت موضوعات : مفهوم الأزمات والكوارث ، وخطة الإخلاء والطوارئ بالمنشأة ، ودور فريق الإخلاء ، كما جرى الرد على كافة الإستفسارات المقدمة من الحضور ، ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى ازمة طارئة وكيفية آداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل ، بمشاركة أعضاء من مكتب الوزير ، والإدارة العامة للأمن ، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، والإدارة المركزية للموارد البشرية ، والإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية ، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، والإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، والإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية ، والإدارة العامة للشؤون القانونية ، والإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وإدارة التعاقدات.

ومن الجدير بالذكر أن من مهام إدارة الازمات فى أثناء الأزمة ( المواجهة والإحتواء ) ، إعداد الخطط الخاصة بمواجهة الازمات والمخاطر المختلفة على مستوى الوزارة وإعتمادها من قطاع الازمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ، وإعداد وتطوير وتنفيذ السيناريوهات الافتراضية على مختلف أنواع الازمات والكوارث والتدريب الميدانى عليها ، ومتابعة وتنفيذ توصيات وتكليفات اللجنة القومية لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر، التابعة لقطاع الازمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء ، والتواصل مع الجهات المعنية (مركز الازمات بوزراة الدفاع - قطاع الازمات والكوارث بمجلس الوزراء) ، وإعداد فريق عمل تطوعى من الزملاء العاملين بالديوان العام وذلك لمواجهة الازمات ، ومتابعة تنفيذ وتحديث نظام متكامل للإنذار المبكر بمبنى ديوان عام الوزارة وملحقاته ، وإعداد المنشورات والملصقات اللازمة للتعامل مع الازمات.