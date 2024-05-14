تسبب السمنة.. أطباء يكشفون مخاطر تناول الجبن بكثرة

أوصى خبراء التغذية بتناول الجبن بجرعات شديدة، ففي رأيهم أن هذا المنتج يرتبط بعدد من مخاطر الإضرار بالجسم، وقد حذّر الخبراء من أن تناول الجبن يومياً يمكن أن يسبب الإدمان سريعاً ويساهم في الإصابة بالسمنة.

أخبر العلماء موقع Health Info عن سبب عدم تناول الجبن كل يوم وفقًا لخبراء التغذية، يعتبر الجبن منتجًا عالي السعرات الحرارية - حيث تحتوي العديد من الأصناف على ما يصل إلى 70٪ من الدهون المشبعة، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

وذكروا أن أولئك الذين يتناولون الكثير من الجبن بانتظام معرضون بشكل خاص لخطر زيادة الوزن، وكذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة.

وأوصى الأطباء بتناول الجبن بكمية لا تزيد عن 200 جرام أسبوعيًا. إن إهمال هذه القاعدة، وفقا للعاملين في مجال الصحة، سيؤدي إلى حقيقة أن ضرر المنتج سوف يفوق كل جوانبه الإيجابية.

على وجه الخصوص، ذكر خبراء التغذية أن الجبن، بسبب ارتفاع مستوى الصوديوم، يمكن أن يؤدي إلى ضعف وظائف الكلى، فضلا عن مشاكل في الجهاز البولي التناسلي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي الجبن على مواد تخترقه من حليب الأبقار التي عولجت بأدوية مختلفة والتقطت العدوى خلال حياتها. وأفاد العلماء أن هذا يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى.

ويطلقون عليها اسم الأجبان المصنعة، والتي تحتوي على كميات كبيرة من إضافات الفوسفات وأنواع مختلفة من الأملاح الضارة، وخاصة غير المرغوب فيها للاستهلاك المستمر.

ما هي السمنة؟

السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة كبيرة. السمنة ليست مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر الجمالي. بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بكثير من الأمراض والمشكلات الصحية الأخرى. قد يتضمن هذا مرض القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليستيرول وأمراض الكبد وانقطاع النفس النومي وبعض أنواع السرطان.

هناك كثير من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن. تنتج السمنة عادةً عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.