رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة"

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرضًا بعنوان "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة".

يضم معرض الإبداع في التصميم التنفيذي أعمالًا لطلاب الفرقة الثالثة شعبة العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة.

رئيس جامعة حلوان يؤكد دعم المواهب الشابة

معرض جامعة حلوان

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالأعمال الطلابية التي تعكس مواهب شابة متفانية، مؤكدًا أهمية دعم وتشجيع المواهب الشابة وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره بتميز طلاب الجامعة وإبداعاتهم المتميزة، وحثهم على تجميل الجامعة وكليتهم والمجتمع المحيط، وأشاد بالمجهود الذي بذلته الكلية في اثقال مواهب الطلاب بالجانب العلمي والأكاديمي.

معرض الفنون الجميلة جامعة حلوان

وأكد الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أهمية المعرض، ومدى تحقيق تطبيقاته على أرض الواقع بعدد كبير ومتنوع من الابتكارات التصميمية والدراسات التحليلية و الانشائية، حيث قدّم الطلاب إبداعاتهم ومشاريعهم الفنية بأفكار مبتكرة وتصاميم رائعة تعكس رؤيتهم المستقبلية في عالم التصميم.

معرض جامعة حلوان

وأوضحت الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن فكرة المشروعات تهدف إلى إضافة رؤية إبداعية من خلال التصميم المبتكر للمنشآت الخشبية الخفيفة متعددة الاستخدامات، وطرح حلول مبتكرة للمشكلات البيئية من خلال دراسات منهجية وتطبيقية يمكن تنفيذها في عدة مواقع، منها جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة والمناطق الأثارية والمدن الجديدة و الحدائق العامة والمنتجعات السياحية وغيرها من خلال التعبير التشكيلى للمجسمات والترويج البصري المتناغم مع البيئة المحيطة من خلال استخدام خامات وتقنيات تكنولوجيا حديثة مثل الطاقة الشمسية وتكنولوجيا الحركة الذكية وأساليب التنفيذ الغير تقليدية وخامات النانو تكنولوجي في التصميم وأساليب الإنشاء المتنوعة .

وأقيم المعرض تحت إشراف الدكتورة هالة محمد حسنين أستاذ العمارة الداخلية.



