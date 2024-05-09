رئيس جامعة حلوان يبحث تطوير مستشفى بدر الجامعي

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفداً من جامعة 15 مايو، برئاسة ناجح جلال، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محب الرافعي، نائب رئيس الجامعة، لمناقشة سبل التعاون بين الجامعتين، ومناقشة آليات تحديث وتطوير مستشفى بدر الجامعي.

حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجي، والدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، والدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور هابي حسني، مساعد رئيس الجامعة للمشروعات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجال الطبي بين الجامعتين، وكيفية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي والتدريب الطبي.

رئيس جامعة حلوان: يجب تضافر الجهود لتطوير الخدمات الطبية

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية تعزيز التعاون بين الجامعتين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود لتطوير الخدمات الطبية المقدمة.

وقال رئيس جامعة حلوان: "نحن سعداء بهذا اللقاء الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع جامعة 15 مايو، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات والمبادرات المشتركة التي تخدم القطاع الصحي وترتقي بمستوى الرعاية الطبية في مصر."

وكانت جامعة حلوان قد بدأت خطة التطوير منذ استلام مستشفى بدر من وزارة الصحة في يوليو 2014.

وحرصت جامعة حلوان على توفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى و كذلك تطوير البنية التحتية وزيادة أعداد الأسرة والعيادات الخارجية من أجل استيعاب وخدمة أكبر عدد من سكان المناطق المحيطة بالمستشفى.

وشملت أعمال التطوير الجديدة بمستشفى بدر الجامعي رعايات جراحيه بسعة ٧ أسرة، فضلا عن جناح عمليات حديث مجهز مكون من ٥ غرف عمليات German KLS M artin جديده يعمل بها أساتذة في كافه التخصصات، إلى جانب رعاية القلب وتضم ٨ أسرة ووحده قسطره قلبيه philips Azurian والتي تحتوى على احدث اجهزه القسطرة التداخلية للقلب والأوعية الدموية واجهزه عمليات القلب المفتوح heart lung machine الصناعية واحدث اشعه مقطعيه Toshiba 128 ومعامل تحاليل حديثة وبنك للدم.