فتح باب التقديم المبكر في جامعة حلوان الأهلية 2024

أعلنت جامعة حلوان الأهلية فتح التقديم إلكترونيًا، غدا الأحد، للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادات المختلفة، للتسجيل المبكر للالتحاق بكليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية.

وحددت جامعة حلوان الأهلية ضوابط وشروط التقديم في البرامج الدراسية المختلفة للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وجامعة حلوان الأهلية هي جامعة غير هادفة للربح أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان بعين حلوان في مدينة حلوان.

وتقع جامعة حلوان الأهلية على مساحة 16.8 فدان (المساحة الإجمالية 52 فدان تقريبا) كمرحلة أولى وتتكون من ثمان كليات تخدم جميع القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجيا والعلوم والحاسب والفنون والانسانيات وإدارة الأعمال وغيرها.

وتطبق جامعة حلوان الأهلية تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليا ودوليا ليكونوا قادة المستقبل.

وتم تجهيز جامعة حلوان الأهلية وفق أعلى مستويات الجودة وطبقا للتصميمات العالمية وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة.

ضوابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية

التسجيل سيتم إلكترونياً بداية من يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024.

التسجيل سيكون على البرامج الدراسية بجميع كليات الجامعة وهي: كلية طب الأسنان، وكلية الهندسة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية العلوم، وكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

التسجيل سيكون في ضوء الحد الأدنى الخاص بكل سنة من السنوات وفقاً لسنة حصول الطالب على الشهادة.

جامعة حلوان الأهلية ليس لها مكاتب تعليمية أو وسطاء.



رابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية

خصصت جامعة حلوان الأهلية رابطا إلكترونيًا خاصا بالتقديم للعام الدراسي المقبل، على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط.

وللتقديم في كليات جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي المقبل (اضغط هنا).

وخصصت جامعة حلوان الأهلية أرقام هاتفية للإجابة على أي استفسارات يمكن التواصل عليها، وهي:(01100650044) (01100440119).