30 % تراجعا في أسعار الأجهزة الكهربائية والوقت الحالي الأنسب للشراء

كشف وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، عن انتعاش كبير في مبيعات الأجهزة الكهربائية في مصر، وحدوث زيادة في الطلب على أجهزة التكييف والمراوح بسبب ارتفاع حرارة الطقس ودخول موسم الصيف.



وقال أبو سمرة، إن سوق الأجهزة الكهربائية بشكل عام يشهد استقرارا على مستوى الأسعار، حيث تراجعت الأسعار إلى نحو 30%، ومؤكدا أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء.



وأكد على توفر المعروض بشكل كبير، وانتعاش في المبيعات بداية من الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن جميع المنتجات بجميع الأحجام، وبجميع الماركات -بلا استثناء- متوفرة في الأسواق ولا يوجد نقص في إي صنف من البضائع.

أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق المصرية



وأكد أبو سمرة، أن أسعار التكييفات الـ 1.5 حصان (البارد فقط) تبدأ من 17 إلى 23 ألف جنيه ، وبالنسبة لـ "الانفرتر" يتراوح سعره بين 23 الى 27 ألف جنيه.



أما الـ2.25 حصان (البارد فقط) أصبح يتداول سعره بين 27 إلى 33 ألف جنيه، و"الانفرتر" من 33 لحد 37 ألف جنيه، اما التكيفات الثلاث حصان فتتراوح من 37 الى 43ألف جنيه، "والانفرتر" ما بين 43 إلى 49 الف جنيه.



أضاف وافي أبو سمرة، أن أسعار المراوح تختلف بحسب الحجم والماركة، وتتراوح بين 750 الى 2000 جنبه بالنسبة لمراوح السقف والعمودية، أما الحائطية فيبدأ سعرها من 600 الى 1800 جنيه.



أضاف أن أسعار الثلاجات شهدت تراجعاً وزيادة في الطلب أيضا وتراوحت أسعار الشعبي منها بين 10 الى 15 ألف جنيه ، وما بين 10 إلى 30 ألف جنيه حسب الحجم والماركة لبعض أنواع الثلاجات ، مشيرا الى أن الإقبال كبير من الطبقة المتوسطة على الثلاجات التي تبدأ سعرها من 15 إلى 25 ألف جنيه.



وبالنسبة للغسالات – أوضح أبو سمرة – ان أسعار النصف أوتوماتيك تتراوح ما بين 4 إلى 9 الاف جنيه، والغسالات فوق أوتوماتيك تتراوح ما بين 9.5 إلى 20 ألف جنيه بحسب الحجم والماركة أيضا.