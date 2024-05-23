"تطالب بمحاكمتها بسبب المخدرات".. حفل أصالة يشعل فتيل الأزمة مع نضال الأحمدية

عادت أزمة الإعلامية نضال الأحمدية والفنانة أصالة إلى الواجهة من جديد بعد مرور 7 سنوات على انتهاءها، والتي أثارت حالة من الدهشة وشغلت الرأي العام في عام 2017، وكان سببها ضبط الأخيرة بكمية من المخدرات داخل مطار بيروت في لبنان .

شنت نضال الأحمدية، هجومًا عنيفًا على أصالة، في الساعات القليلة الماضية، وجاء ذلك مع اقتراب موعد حفلها في بيروت والذي مقرر أن يقام خلال الأشهر المقبلة، وكتبت عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي :" حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد ".

نضال الأحمدية وأصالة

نضال الأحمدية تفتح الدفاتر القديمة .. «لن نسمح لجراحنا أن تتقيح»

وأضافت "الأحمدية" في منشورها: " سأطالب بمحاكمتها لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنه زج المخدرات في حقيبتها، بعد الآن لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح، كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقرونني بواسطتها وطالما انها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها ".

وفي الوقت نفسه، لم تخرج أصالة، للرد على منشور الإعلامية نضال الأحمدية، والذي شغل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وجعل أزمة أصالة مع المخدرات تعود إلى الأذهان من جديد .

أصالة

سبب حالة من الدهشة قتها .. تفاصيل ضبط أصالة بمخدرات أثناء عودتها من بيروت

أثار توقيف المطربة السورية أصالة، فى مطار بيروت، حالة من الدهشة بعدما ضبطت بكمية من الكوكايين عندما كانت عائدة إلى مصر برفقة زوجها السابق طارق العريان، ما جعلها حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها .

جاء توقيفها فى مطار بيروت بالتزامن مع عودتها إلى مصر برفقة زوجها طارق العريان بعد حضورها حفل إفطار لإحدى شركات الإنتاج الكبرى، وأثناء المغادرة تم تفتيشها ما جعل السلطات الأمنية فى المطار تكتشف وجود كمية تصل من 3 إلى 5 جرام من مخدر الكوكايين مخبئة فى حقيبة مكياجها.

أصالة وشقيقها وطليقها طارق العريان

أصالة: لا أدري من دس المخدرات في حقيبتي

أنكرت أصالة في إفادتها الأولية للسلطات اللبنانية وقتها، علاقتها بهذه المخدرات، قائلة: "إنها لا تدري من دسها في حقيبتها"، وغادرت بعدها إلى القاهرة، بعد توقيعها على تعهد بإلزامها بالخضوع لتحليل المخدرات في كل مرة تزور لبنان حتى لا تُمنع من الدخول .

نضال الاحمدية

تعليق قديم لـ نضال الأحمدية على تشكيك أصالة في الأمن اللبناني

صرحت "الأحمدية" عن أزمة أصالة في مطار بيروت، قائلة :" أصالة تدعي أن القوى الأمنية اللبنانية دبرت لها مكيدة أثناء تواجدها في مطار بيروت، وبعدها سافرت إلى تركيا فلو كانت بريئة لماذا لم تجري تحاليل دم جديدة لتبرهن للجميع أنها لا تتعاطى الكوكايين ؟ وكي تدين الجهات الأمنية اللبنانية بالوثيقة، والمشكلة أن الرأي العام غبي وأنا لم ارد على تشكيكها بالأمن اللبناني وعلى كل حال ستحاسب ".

نضال الأحمدية وأصالة

تفاصيل حفل أشعل فتيل الأزمة بين أصالة ونضال الأحمدية

أشعل حفل الفنانة أصالة، فتيل الأزمة مع نضال الأحمدية من جديد، والذي مقرر أن يقام يوم 10 أغسطس بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد مرور 7 سنوات على قصة ضبتها بمواد مخدرة في مطار بيروت، إذ لم تكن هذه المدة كافية لانتهاءها.