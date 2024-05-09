آخر التطورات والمستجدات من أمام معبر رفح البري (شاهد)

قال مراسل “إكسترا نيوز” في معبر رفح، إن وتيرة القصف الإسرائيلي شهدت زيادة، وتصاعدت دانات المدفعية والقصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ بزوغ شمس هذا الصباح، فكانت هناك غارات إسرائيلية كثيفة وتساقط من دانات المدفعية على شرق مدينة رفح الفلسطينية.

الوضع هادئ الآن في الجانب الفلسطيني:

وأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الوضع هادئ الآن في الجانب الفلسطيني، والقصف الإسرائيلي متواصل لكن حدة القصف هي التي تزداد بين حين وآخر.

وأوضح، أنه منذ مساء أمس كان هناك قصف إسرائيلي متواصل وعنيف على مناطق متفرقة من رفح الفلسطينية، ثم تبع ذلك هدوء في حدة القصف حتى الخامسة صباحًا، لكن مع بداية شمس هذا الصباح كان هناك قصف إسرائيلي عنيف من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلية على الأشقاء الأبرياء في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المعبر من الجانب المصري مستعد لاستقبال الجرحى والمصابين، وعشرات من سيارات الإسعاف، والأطقم الطبية المصرية متواجدة أمام معبر رفح البري، وفي حالة تأهب قصوى لاستقبال المصابين والجرحى من الأشقاء في قطاع غزة.

السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل:

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أول من أمس الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة “سبوتنيك”، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحًا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعوب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

وأوضح، أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكن لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.