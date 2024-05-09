"العشية والتسبحة الأسبوعية " في كنيسة العذراء بمدينة نصر

تستضيف كنيسة السيدة العذراء والقدس أثناسيوس التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوكس في مدينة نصر، السبت المقبل، أنشطة وفعاليات “العشية والتسبحة الاسبوعية” ، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يتخلل اللقاء اقامة الطقوس القبطية الأرثوذكسية بحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة على مذبح القديس الأنبا أنطونيوس وتنتهى الفعاليات في السابعة مساءً، ويتزامن هذا اللقاء مع بدء الخمسين المقدسة ذكرى الفترة الكامنة بين ذكرى حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح.

"الجمعة العظيمة وخميس العهد" في الكنيسة القبطية

احتفلت الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد الأحد الماضي، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي الاحتفالي في هذه المناسبة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية والتي جاءت في كرى قيامة المسيح من بين الأموات مرورًا بعدة لحظات فارقه في الإنسانية والتاريخ المسيحي كذكرى خميس العهد أو كما يعرف بالعشاء الأخير اليوم الذي غسل المسيح أجل تلاميذة في رساله منه لأهمية التواضع وصولًا ليوم الجمعة العظيمة ذو خصوصية روحية ومكانة فريدة لدي الأقباط، ويرتبط هذا اليوم بذكرى هامة وهى تسليم السيد المسيح الى المحاكمة وبدء تعذيبه بشتى الأنواع على يد اليهود والحكام الرومان، بعدما خانه تحد تلاميذه يدعى “يهوذا”، كما أنه يعيد هذا اليوم إلى الاذهان ذكرى فداء المسيح من اجل خلاص العالم من ظلام الإستبداد والظلم وهى الاحداث التي جاءت في ختام أسبوع الآلام آخر ايام المسيح في الأرض.

ذكرى قيامة المسيح من بين الأموات

ويحتفي العالم المسيحي السبت الذي يسبق عيد القيامة ويعرف بـ"سبت النور" أو بـ "سبت الفرح"، وعرف به الاسم لما يحمله من بركة تُنير حياة المسيحيون وظهور النور المقدس من قبر المسيح ، يأتي بعد الجمعة العظيمة" بـ"ليلة أبوغلمسيس" التي شهدت عذاب المسيح، ويأتي بعها "أحد القيامة" أي قيامته من الموت بعد 3 أيام.