رئيس بلدية رفح: لا توجد مساعدات ومن ينجو من القصف يموت بالمرض والجوع والعطش

قال رئيس بلدية رفح، الدكتور أحمد الصوفي، إن المدينة تقف على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه منذ ٣ أيام لم تدخل أي مساعدات لغزة ونحن في كارثة إنسانية وصحية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذي يدقمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إن رفح هي المدينة الوحيدة المتبقية من غزة وبها مليون ونصف مليون فلسطيني.

وأشار إلى أن من ينجو من القصف الإسرائيلي يموت بالمرض والجوع والعطش، مضيفًا أنه يوجد مستشفى صغير وخاص هو الوحيد الذي يعمل، بجانب عدة نقاط صحية لا تفي بالغرض حيث لا يوجد غرف عمليات أو عناية مركزة، أو حتى جهاز أشعة، ونحن أمام كارثة إنسانية صحية وإنسانية.

فيما أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن الوضع في رفح كارثي ومؤلم والمجاعة انتشرت في شمال وجنوب غزة، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية، وبعض الناس "دفنوا أحياء".

وقال، إن الجانب الأمريكي لديه إصرار أن يكون أي توصل لأي اتفاق خارج الأمم المتحدة، ولا يريد أن يريد أي دور للأمم المتحدة إطلاقًا.

ذكر أن هناك قصف متتالي لمنطقة رفح وضواحيها ونتيجة غلق المعابر والقصور الشديد في دخول المساعدات الإنسانية، وهناك جهود كبيرة لتسليط الضوء على كافة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتابع: "نسعى من خلال الدبلوماسية لتسليط الضوء على تدهور الأوضاع برفح نتيجة القصف وغلق المعابر"، ذاكرا أن أمريكا رفضت إجراء مجلس الأمن لأي تحقيقات حول المقار الجماعية في غزة.

وأكد أن هناك جهود كبيرة في سبيل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة، في ظل التعاطف الدولي والعالمي، مردفا:"وحدات الصف العربي الحالي لا مثيل لها منذ بدء عملي في الأمم المتحدة".

وتابع:" نسعى لقرار للحصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة، ونطالب مجلس الأمن في إعادة النظر بالفيتو الأمريكي والبحث مرة أخرى، وتقديم تقرير آخر، وعلى أمريكا إعادة النظر، وخاصة أن حلفاء الولايات المتحدة الامريكية سيصوتون لهذا القرار"، مؤكدا أن أمريكا بدأت تشعر بالعزلة، وهناك تغير جذري في تعاملاتها.