استراتيجيات تسويقية ودعائية لفندق "نوبيان" شرم الشيخ

لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة..



بعد أن قام فندق نوبيان بالتحديثات والتجديدات الضخمة في جميع جوانبه، بدءًا من المطاعم والغرف وصولاً إلى المناطق العامه والشاطىء ، يعكف الآن على وضع استراتيجيات تسويقية ودعائية مبتكرة لجذب الضيوف خلال النصف الثاني من هذا العام.

فيما يتعلق بالتجديدات، فإن الفندق قام بإعادة تصميم المطاعم لتوفير تجارب تناول طعام فريدة، مع تقديم قوائم طعام متجددة تناسب جميع الأذواق. كما قام بترقية الغرف لتوفير أقصى درجات الراحة والفخامة للنزلاء، مع توفير مرافق حديثة ومريحة. بالإضافة إلى ذلك، خصص الفندق جهوده لتجديد المناطق المشتركة وإضافة لمسات جديدة لجعل تجربة الإقامة أكثر استمتاعاً.

أما فيما يتعلق بالاستراتيجية الدعائية، فقد قرر الفندق المشاركة في المعارض وورش العمل المتخصصة في السفر والضيافة. من خلال هذه المشاركات، يهدف الفندق إلى الترويج لتجارب الإقامة الفريدة التي يقدمها، وبناء علاقات مع مشغلي الرحلات والوكلاء السياحيين لزيادة حجوزاتهم.

باعتبارها جزءًا من استراتيجيته في التسويق، سيعمل الفندق أيضًا على تعزيز حضوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الحجوزات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم عروض خاصة وحملات ترويجية لجذب النزلاء الجدد والحفاظ على الزبائن الحاليين.

بهذه الخطوات الاستراتيجية والتجديدات المبتكرة، يستعد فندق نوبيان للنجاح في الموسم المقبل وجذب المزيد من الضيوف لتجربة الفخامة والراحة في ممتلكاته.