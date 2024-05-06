هيدي كرم تحتفل بشم النسيم بالبكيني

أثارت الفنانة هيدي كرم حالة من الجدل حول إطلالتها الأخيرة التي شاركت متابعيها بها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، خلال احتفالها بيوم شم النسيم.

ظهرت هيدي كرم بإطلالة صيفية مثيرة، حيث كاش مايوه، صمم من الدانتيل الأبيض، كشف عن البكيني تحته، وتزينت ببعض الإكسسوارات الشبابية.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها بشكل عفوي ووضعت لمسات ناعمة متناغمة مع لون بشرتها البيضاء ولون البينك في الشفاه.

هيدي كرم

هيدي كرم من مواليد 27 أغسطس 1980، ممثلة مصرية.

عن حياتها

ولدت في شبرا وعاشت فيها سبع سنوات، تخرجت من كلية التجارة «قسم لغة فرنسية» في جامعة عين شمس، بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة شبكة راديو وتلفزيون العرب وقناة إم بي سي 1، وتخرجت أثناء ذلك من كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل مارينا مارينا ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.