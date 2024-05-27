أفكار فدوى مواهب تقودها إلى القضبان.. دروس أشعلت غضب النائب العام

من لا وجود للدين المسيحي واليهودي، إلى تحريم ارتداء الفتيات الهوت شورت بالمنزل، تصريحات قالتها المخرجة المعتزلة فدوى مواهب، جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد سلسلة من المحاضرات والدروس الدينية الغريبة التي تقدمها للأطفال، واعتبرها الجماهير مبالغ فيها ومعقدة، وتثير الخوف لدى الأطفال من دينهم، مما جعلها تتعرض للعديد من الانتقادات الحادة حتي وصل الأمر لتقديم بلاغ للنائب العام وإحالتها للتحقيق بتهمة ازدراء الأديان.

فدوى مواهب

فدوى مواهب متهمة بازدراء الأديان.. ناهد أبو القمصان تقصف جبهتها

قدمت المحامية نهاد أبو القمصان، بلاغ للنائب العام ضد المخرجة المعتزلة فدوى مواهب، وقررت الجهات المختصة التحقيق معها بازدراء الأديان وممارسة الدعوة بلا تصريح، وعلى خليفة الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا حول بعض الدروس التي تقوم بإعطائها وهي ليست متخصصة.

فدوى مواهب

أوضحت نهاد أبو القمصان، بأنها شاهدت مقاطع فيديو مختلفة منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تدعي فدوي أبو المواهب والشهيرة بفدوى مواهب، تظهر فيها خلال تواجدها بقاعة تعليمية ووجود تلاميذ يصطفون أمامها، وكانت تعطي دروس دينية للصغار وذلك من أجل نشر الثقافة والتوعية الدينية للصغار، لكن الأمر الذي تسبب في غضب المحامية هي طريقتها المبالغ فيها وتعقيدها للمفاهيم الدينية مما تثير خوف الأطفال من دينهم.

فدوى مواهب

فدوى مواهب

نهاد أبو القمصان: فدوى مواهب تخالف قيم الأسرة

قالت نهاد أبو القمصان، في بيان قدمته للنائب العام، إن المشكو في حقها ذكرت نصا "بأن ارتداء الفتيات للبيجاما ذات البنطال فوق الركبة، ما اسمته (الهوت شورت) في المنزل، مما يعد جريمة "مخالفة قيم الأسرة" وجريمة باتهام الآباء والأمهات بالانحراف الجنسي وتحريك غرائزهم من بناتهم، ولم تكتف بذلك، بل سبق وأن أذاعت دروسا دينية للأطفال تعد جريمة "ازدراء الأديان"، حيث قالت إن الدين الوحيد هو الإسلام، مما يبث لدى الأطفال أفكارا خاطئة حول الأديان الأخرى واحترامها، فضلا على ترويج دروس تبث الخوف والرعب لدى الأطفال حول الشياطين في الشوارع والبيوت.

فدوى مواهب

وتابعت أبو القمصان :" ما تقدمه المبلغ ضدها من محتوي ديني- كما تتدعي - من خلال ما تقوم بنشره علي قناتها الخاصة بموقع اليوتيوب يتبين منه أن المبلغ ضدها غير مؤهلة علميا لإعطاء الدروس الدينية طبقا للمحتوى التي تبثه عبر قناتها الخاصة وغير متخصصة لهذا الحديث، حيث إن الحديث في الشأن الديني يجب أن يكون من أهل المختصين والمؤهلين والمرخصين لهم بذلك.

فدوى مواهب

فدوى مواهب توقف دروس الدين بعد إحالتها للتحقيق

بعد إحالة فدوى مواهب للتحقيق، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محادثة عبر واتساب، من أحد مساعدي فدوى وقالت: بنعتذر عن دروس هذا الأسبوع كله، وانشغالي مع ميس فدوى، لأن صوتها مش طالع حرفيًا والأحبال الصوتية تضررت، والدكتور طلب منها عدم إرهاق صوتها، ومن أول شهر 6 هنبدأ إجازتنا السنوية، نشوفكم على خير أول سبتمبر".

فدوى مواهب

نهاد أبو القمصان تشكر النائب العام لسرعة الإستجابة

شكرت نهاد أبو القمصان النائب العام لسرعة التحرك فى فحص البلاغ ضد فدوى مواهب، وقالت في منشور كتبته عبر حسابها الرسمي فيسبوك :" البلاغ ضد فدوي أبو المواهب قيد الفحص بجنوب القاهره الكليه وبناء عليه؛ السيدة المذكورة اوقفت دروسها الى سبتمبر القادم ( حسب ما نشرته على صفحتها)".

وتابعت :" البعض بيقول بتنادوا فى حرية الرأى وبترفعو بلاغات، يا عزيزى فى فرق بين نشر الرأى ونشر والجريمة لما حد يطلع ينشر خطاب كراهية ويدعو للتفرقة والتمييز ونشر العنف وتخويف الاطفال والتشكيك فى الاسرة واتهام الاباء والامهات بالانحراف الجنسى والبيدوفيليا وان البنات مش امنه حتى فى بيوتها تحليل دا يؤكد ان ما ينشر خطاب تخويف، ودا اساس التجنيد السياسي للجماعات المتطرفة، وخطاب جرائم مش خطاب رأى، والادعاء ان دا قيد على الرأى، يبقى مزايدة ودعم للجريمة وعموما احنا فى دولة قانون والقانون يقول كلمته".