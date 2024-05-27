تركي اَل الشيخ يكشف حقيقة إقامة السوبر الإفريقي في السعودية

كشف المستشار السعودي تركي اَل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حقيقة إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في بلاد الحرمين الشريفين.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في مواجهة الإياب بهدف نظيف باستاد القاهرة، بينما خسر في موقعة الذهاب 2/1، ليستفيد بقاعدة تسجيل هدف خارج أرضه.

فيما حقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليحقق اللقب.

وكتب تركي اَل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "غير صحيح اشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الافريقي ولا نية لنا لذلك".