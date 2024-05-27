كلام فى الهوا

الإثنين 27/مايو/2024 - 07:30 م 5/27/2024 7:30:25 PM

القطيع مصطلح يُطلق على مجموعة من الحيوانات ذات الفصيلة الواحدة، التى فى الغالب تكون من آكلى العشب، وذلك لحماية بعضهم بعضا من تلك المفترسات. وأيضاً فى السماء تطير الطيور فى أسراب، لعل من أهم سلوكيات أفراد القطيع أو السرب الطائر أنهم يفعلون كما يفعل الآخرون من مجموعتهم، فكل منهم له وظيفة داخل القطيع، وهناك مستويات اجتماعية مختلفة، هذا ما يشبه البشر فى حياتهم، وإذا تصرف شخص ما فى مجتمع ما وكان أقل مركزاً أو أقل تأثيراً فى القطيع يجد تصرفه يُقلد فيه تصرف من هم أعلى منهم مركزاً أو أحسن حالا أو وظيفة اجتماعية، ونجد المقولة التاريخية على كل لسان تبريراً للتقليد ويقولون لك «عندما تكون فى روما افعل كما يفعل الرومان» وقد يعتقد البعض أن هذا السلوك لوحده أن يكون الإنسان مثل الدابة لا يُفكر ويفعل كما يفعل من حوله، ولعل من الأمثلة لهذه السلوكيات تصرف الشخص على وسائل التواصل الاجتماعى من إعادة نشر رسائل دون معرفة حقيقة أو صحة ما جاء فيها لمجرد أن الراسل طلب إرسالها لأكبر عدد ممكن، هذا ما يمكن أن يُطلق عليه تصرف فرد من القطيع دون تفكير.

لم نقصد أحدا!!