أنابيلا هلال بظهر مكشوف تواكب موضة 2024

تملك الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال ذوق رفيع جعلها تتربع على عرش الموضة وتكن محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت لتصبح مثال تقتدي به صاحبات الذوق الرفيع من فتيات وسيدات هذا الجيل.

وبدت أنابيلا هلال بإطلالة ساحرة، مفعمة بالأنوثة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش اللاميه باللون الأخضر الداكن، مكشكش من ناحية الخصر، وعكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود الغامق في الشفاه.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986 مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005.

و شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا (ولدت عام 2010)، ونادر جونيور (ولد عام 2011) وجولا رفقا (ولدت سنة 2014) و إيلي (ولد سنة 2017).