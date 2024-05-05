وزير الرياضة يكلف لجنة موسعة للتفتيش المالى والإدارى على نادي الطيران

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة موسعة للتفتيش المالى والإدارى تتضمن عناصر من المختصين بالتفتيش المالي والإداري والقانوني من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للقيام بإعمال شئونها والتفتيش والتحقيق فى نادى الطيران الرياضى بمحافظة القاهرة، وذلك فى ضوء ما تم تداوله من أزمة أثناء انعقاد مجلس إدارة النادي وإصابة أمين الصندوق فى مشاداة مع أعضاء مجلس الإدارة.

واعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أنه من المقرر أن تتولي اللجنة التفتيش الشامل على جميع الأوراق والمستندات والسجلات بالنادى وكذلك التحقيق في الواقعة الخاصة بالمشادات التى وقعت أثناء انعقاد المجلس والتى تم تداولها وإعداد تقرير مفصل ليتم فى ضوئه اتخاذ القرارات، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته.

إجراءات قانونية تجاه المخالفات المالية والإدارية

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه ستتم المتابعة اللحظية لتطورات واقعة نادى الطيران الرياضى، والتأكد من انتهاءها بشكل كامل ، وعودة الاستقرار للنادى ، وكافة الأنشطة بشكل كامل دون التأثر بتلك الأزمة العابرة على الاعضاء والرواد ومختلف الأنشطة بالنادي.

يأتى ذلك انطلاقاً من دور وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق الصالح العام داخل الهيئات الرياضية، والحفاظ على أمنها وسلامتها، وقيام الجهات الرقابية بمتابعة النواحى المالية والإدارية فى ضوء اللوائح والقوانين المحددة فى هذا الشأن.