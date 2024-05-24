"اعتزال مؤقت وخوف من الإرتباط".. أبرز تصريحات عائشة بن أحمد مع منى الشاذلي.. فيديو وصور

تصدرت الفنانة عائشة بن أحمد تريندات "جوجل"، وذلك بعد حلولها ضيفة في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويذاع على قناة ON.

تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز تصريحات عائشة بن أحمد في برنامج “معكم منى الشاذلي”:

قعدت 10 سنين من حياتي في مصر اشتغل وأخلص تصوير وثاني يوم أسافر تونس.

بعد تصوير مسلسل “بدون سابق إنذار”، قررت أخرج وأشوف الناس، من يوم العيد أي حد يقول لي نخرج؛ أقوله يلا بينا.

بلغت والدتي أني مش راجعة بعد التصوير، وكل يوم خروج.

أصعب مشاهد مسلسل "بدون سابق إنذار" كانت في المستشفى عشان بتشوف كل شوية مرضى، فكان الموضوع متعبًا نفسيًا، وكمان من كتر ما الطفل سليم أداؤه حلو وشاطر أوى، إحنا نفسنا كنا مصدقينه إنه تعبان.

المخرج هاني خليفة، ساعدنى في تقديم شخصية ليلى، وكان أحيانًا بيقول كلام في النص في وقت التصوير ونعيد تانى عشان أعملها زى ما بيقولها.

مشاهد الانهيار في مسلسل "بدون سابق إنذار" كانت صعبة جدًا، ومشهد الخناقة مع الفنان آسر ياسين عندما يخبرني إن عمر مش ابنه، المشهد من كتر صعوبته صورناه في 7 ساعات.

تركيبتي شبه ليلى في مسلسل بدون سابق إنذار، بخبي مشاعري في المواقف الصعبة والكارثية، ممكن أتخض من نفسي، لكن بحاول أظهر قوية ومتماسكة وفي الحاجات التافهة والعبيطة بانهار وبعيط في ثانية.

معاييري في اختيار الأدوار صعبة من زمان، لكن اللي حصلي بعد المسلسل ده إني مش عايزة أشتغل عايزة أرتاح، وآخد إجازة طويلة مش أسبوعين أو 3؛ عايزة إجازة محترمة.

مش عايزة أفكر في الشغل، حتى لما بيوصلني سكربت ولا بقرأه، مش قادرة أول مرة أصاب بهذه الحالة مشاعري منهكة جدًا، وعايزة إجازة حلوة واستمتع بحياتي شوية، لكن شغل دلوقتي لأ، أنا في إجازة طويلة.

رجعت للتمرين والرقص، إطعام الكلاب في الشارع، وبرقص هيب هوب، وبدأت اتعلم تانجو، وعايزة ابدأ اتعلم فيلامنجو، وأنواع جديدة.