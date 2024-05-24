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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة الجمعة من مسجد زكي الهواري بالدقهلية والخطبة عن الحج (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة من مسجد زكي الهواري بمحافظة الدقهلية، نقلًا عن قناة “سي بي سي”.

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صلاة الجمعة من المسجد الأقصى في القدس المحتلة (بث مباشر)

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شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة (بث مباشر)

يؤدي الأئمة الخطبة تحت عنوان: " الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة:

 شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وكانت وزارة الأوقاف قد حددت موضوعات خطب شهر مايو 2024م، وذلك كالتالي:

- خطبة الجمعة الأولى: أمانة العامل والصانع وجزاؤها.

- خطبة الجمعة لثانية: التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع.

- خطبة الجمعة الثالثة: واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة.

- خطبة الجمعة الرابعة: «الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير.. وما على الحاج قبل سفره».

- خطبة الجمعة الخامسة: حق الله في المال.

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