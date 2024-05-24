كولر: نحتاج جمهور الأهلي امام الترجي وهدفي الفوز بكل المباريات

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الدعم الجماهيري في المباراة المرتقبة التي يخوضها مساء غدٍ السبت أمام الترجي الرياضي التونسي في مباراة الإياب لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم: “ نحتاج غداً لجماهيرنا، يجب أن يشعر المنافس أنه يلعب خارج ميدانه امام جمهور قوي ”.

وتابع: “ أتعامل مع المباريات بطريقة تختلف عن الجماهير، بالنسبة لي التعامل مع كل المباريات يكون بنفس الطريقة فلا يوجد فارق بين مباراة عادية ومباراة أخرى في النهائي ”.

وأضاف: “ بشكل شخصي نعمل بجدية للتحضير لكل المباريات، هدفي الفوز في كل مباراة أخوضها وتركيزي لا يتغير وفقاً لأهمية هذه المباراة ”.

وعلق كولر على غياب علي معلول بعد إصابته في مباراة الذهاب بقطع في وتر اكيليس قائلاً: “ بالتاكيد سندفع بلاعب في نفس المركز وواثق أنه سيظهر بمستوى جيد لأنه سيحظة بكل الدعم من زملاءه داخل الملعب ”.

الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة ‏الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

من المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

ويستعد الفريق لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة، ‏بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد حمادي العقربي في رادس مساء السبت الماضي.

ويحتاج المارد الأحمر إلى الفوز بأي نتيجة لضمان الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.‏

قائمة الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

وخط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا.

وفي الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبوعلي - موديست.