التخلص من دهون البطن.. طبيب غدد صماء يكشف طرق التحكم بالسعرات الحرارية

مع اقتراب فصل الصيف، يفكر الكثير من الناس في كيفية ترتيب قوامهم، وأحد مفاتيح مكافحة الدهون في الجسم هو خلق عجز في السعرات الحرارية، ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن مستويات التوتر يمكن أن تؤثر أيضًا على عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

وضع خبراء قناة دكتور تي في بالتعاون مع خبراء التغذية عدة توصيات مهمة ستساعدك على خسارة الوزن الزائد دون إخضاع نفسك لحميات غذائية قاسية.

أول شيء يجب عليك الانتباه إليه هو مستوى التوتر لديك ومستوى هرمون الكورتيزول الذي يتم إنتاجه أثناء المواقف العصيبة، ويمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك ومنع انهيار مخازن الدهون لذلك، من المهم السعي لتقليل مستويات التوتر عن طريق تجنب الصيام والمواقف العصيبة.

النظام الغذائي الأمثل هو ثلاث وجبات يوميا دون وجبات خفيفة بين الوجبات وفي الليل، ويعزز هذا النظام حرق الدهون النشط والحفاظ على التمثيل الغذائي المستقر.

عند إعداد نظام غذائي، من الضروري أن تأخذ في الاعتبار الاستهلاك المنتظم للأغذية البروتينية، ويجب أن تتضمن كل وجبة، سواء كانت وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، حصة من الأطعمة البروتينية تتراوح من 150 إلى 200 جرام للرجال و100 إلى 150 جرام للنساء.

أخبرت أخصائية الغدد الصماء أنتونينا جوريفا خصيصًا لـ MedicForum لماذا لا يمكنك الاستغناء عن حساب السعرات الحرارية عند فقدان الوزن في منطقة البطن.

السعرات الحرارية

ويلعب حساب السعرات الحرارية دورًا رئيسيًا في عملية فقدان دهون البطن. الفكرة الرئيسية هي خلق عجز في السعرات الحرارية - استهلاك سعرات حرارية أقل مما تنفقه، ومن المهم مراعاة ليس فقط كمية السعرات الحرارية المستهلكة، ولكن أيضًا جودة السعرات الحرارية، ولتزويد الجسم بجميع العناصر الغذائية اللازمة.

يساعدك حساب السعرات الحرارية على تقدير كمية الطاقة التي تحصل عليها من الطعام ومراقبة نظامك الغذائي، وهذا يتجنب تناول السعرات الحرارية الزائدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الدهون، وخاصة في منطقة البطن.

ومع ذلك، يجب أن يكون حساب السعرات الحرارية متوازنًا ويعتمد على الاحتياجات الفردية للجسم. من المهم مراعاة عوامل مثل العمر والجنس ومستوى النشاط البدني والصحة العامة.

"عند التخطيط لنظامك الغذائي، يجب أن تهدف إلى تحقيق التوازن بين العناصر الغذائية الكبيرة - البروتين والدهون والكربوهيدرات. وهذا سيساعد على تزويد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها مع الحفاظ على نقص السعرات الحرارية لحرق الدهون."

بالإضافة إلى حساب السعرات الحرارية، من المهم أيضًا الانتباه إلى جودة الطعام. يساعد تناول الأطعمة الطازجة والطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة على تحسين عملية التمثيل الغذائي وتقليل دهون البطن.

"يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة، وخاصة التمارين الرياضية وتمارين القوة، على حرق دهون البطن وتحسين صحتك العامة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب."