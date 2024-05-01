الأربعاء 01 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد عرض الفيلم الوثائقي اخترنا الحياة علي WATCH IT

الفيلم الوثائقي اخترنا
الفيلم الوثائقي اخترنا الحياة

أعلنت منصة WATCH IT عن عرض الفيلم الوثائقي اخترنا الحياة على المنصة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موضحة موعد العرض واسم الفيلم.

 

وأوضحت منصة WATCH IT موعد عرض الفيلم الوثائقي اخترنا الحياة، وذلك من خلال البوستر الخاص بالفيلم، إذ تضمن صورة شخص يقف بالخلف دون وجه أو ملامح، مبنية أنه سيتم عرض الفيلم غداً الخميس الموافق 2 مايو بشكل حصري على المنصة.

الفيلم الوثائقي اخترنا الحياة

مسلسل دواعي السفر

وكانت منصة WATCH IT قد أعلنت ليلة أمس عن موعد العرض الأول لمسلسل دواعي السفر الذي يقوم ببطولته الفنان أمير عيد وكامل الباشا وأحمد غزي، وسيتمّ طرح المسلسل يوم 15 من شهر مايو الجاري.

 

ومن أبطال مسلسل دواعي السفر المطرب أمير عيد وـحمد غزي وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي وأحمد فاضل، من تأليف وإخراج محمد ناير الذي تُعد هذه المرة الأولى له في الإخراج والتعاون الثاني مع أمير عيد بعد مسلسل ريفو بجزئيه.

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الجريدة الورقية