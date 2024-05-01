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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم وش في وش يتصدر أعلى نسب المشاهدة بمصر

فيلم وش في وش
فيلم وش في وش

أحتل فيلم "وش فى وش" ، المركز الاول ضمن قائمة الافلام الاعلي مشاهدة فى مصر ، بينما جاء فى المركز الثاني فيلم وحش من بطولة ادريس البا.

 

تمكن فيلم "وش فى وش"، من الدخول الي قائمة الافلام الاعلي مشاهدة فى مصر، وذلك بعد طرحه عبر منصة نتفلكيس العالمية . 

فيلم وش في وش

أبطال فيلم وش في وش :

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

 

أحداث فيلم "وش في وش" :

فيلم "وش في وش" لايت كوميدي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

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الجريدة الورقية