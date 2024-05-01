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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد وسعر تذاكر حفل حكيم وعدوية

حكيم ومحمد عدوية
حكيم ومحمد عدوية

كشفت الشركة المنظمة لحفل المطرب الشعبي حكيم والفنان محمد عدوية، والمقرر إقامته يوم الاحد المقبل، عن أسعار التذاكر . 

 

أسعار التذاكر

حيث يبلغ سعر تذكر الحفل المقرر اقامته في احدي نوادي شبين الكوم ، 300 جنية فقط .

 

كان قد طرح المطرب محمد عدوية أحدث أعماله الغنائية والتي إسم "ياجدع يادلع" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر وليد الراعي وتوزيع محمد مرسال.

حكيم  ومحمد عدوية

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان طرحه أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "وشوش الناس حكايات"، والأغنية كلمات عمرو عصام، الحان وليد شراقي، توزيع ميدو الليثي.

 

كما طرح مؤخرًا أغنية "رسالة واتساب" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نسب مشاهدات عالية بشكل جديد وبطرح بوسترات جديدة للعمل ظهر فيه محمد عدوية بالزي الصعيدي.

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الجريدة الورقية