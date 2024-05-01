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الأربعاء 01 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد طرح فيلم ليه تعيشها لوحدك على شاهد

فيلم ليه تعيشها لوحدك
فيلم ليه تعيشها لوحدك

أعلنت منصة شاهد vip عن موعد طرحها فيلم "ليه تعيشها لوحدك "  وذلك بعد اسابيع من رفعه من دور العرض السينمائية . 

حيث من المقرر عرض فيلم ليه تعيشها لوحدك يوم 9 مايو المقبل عبر منصة شاهد .

أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، أمينة شلباية تأليف أحمد عبدالعزيز، إخراج حسام الجوهري.

فيلم ليه تعيشها لوحدك 

أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

ومن ناحية اخري خاض الفنان شريف منير الماراثون الرمضاني  الماضي من خلال مسلسل بقينا اتنين .

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 15 حلقة ، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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الجريدة الورقية