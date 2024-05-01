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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Godzilla x Kong: The New Empire يتخطى النصف مليار دولار

فيلم Godzilla x Kong:
فيلم Godzilla x Kong: The New Empire

حصد فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire إيرادات تخطت حاجز النصف مليار دولار في شباك التذاكر العالمى، حيث وصلت إلى 521 مليونًا و 400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 29 مارس الماضى حول العالم.

إيرادات فيلم Godzilla x Kong: The New Empire 

وانقسمت إيرادات العمل إلى 181 مليونًا و 700 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و339 مليونًا و700 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

 

فيلم الفنتازيا الجديد Godzilla X Kong يقترب من حاجز النصف مليار دولار إيرادات خلال أسبوعين من العرض فى 71 سوقًا بجميع أنحاء العالم.

فيلم Godzilla x Kong: The New Empire 

أبطال فيلم Godzilla vs. Kong 

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

 

أحداث Godzilla x Kong: The New Empire

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.

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