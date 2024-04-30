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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان السينما الافريقية يختار ماهر دياب عضو لحنة تحكيم FCATLAB

ماهر دياب
ماهر دياب

 

 

اختار مهرجان السينما الافريقية طنجة – طريفة، ماهر دياب المدير الفني والشريك المؤسس في MAD Solutions ومركز السينما العربية، كعضو في لجنة تحكيم الدورة الرابعة من برنامج FCATLAB المقرر إقامته من 30 - 31 مايو ضمن فعاليات المهرجان. 

 

 

يهدف برنامج FCATLAB إلى دعم مشروعات الأفلام الأفريقية من خلال منحها جوائز والتواصل مع الموزعين ومسؤولي المبيعات ومنصات عرض الأفلام ومبرمجي المهرجانات والمشترين بشكل عام، وسيحصل الفائزون على جوائز مادية وخدمات إنتاج تتضمن التلوين، المونتاج، الصوت والترجمة وعدة خدمات أخرى. 

 

نبذة عن مهرجان السينما الأفريقية طنجة طريفة

 

مهرجان السينما الافريقية طنجة – طريفة هو أحد أهم المهرجانات في المغرب العربي وقد تأسس في 2004 لعرض الانتاجات السينمائية الإفريقية وإنتاجات الجاليات الإفريقية في إسبانيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ويقام في مدينة طريفة الإسبانية وطنجة المغربية. 

 

كان دياب قد شغل عضوية لجنة تحكيم عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية، من بينها لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة (الصحافة الاستقصائية) في مهرجان بي بي سي عربي، ولجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في مهرجان كيب تاون السينمائي الدولي. 

 

ماهر دياب هو المدير الفني لشركة MAD Solutions أيضاً شركة متشعبة الأدوار في تمويل وإنتاج وتسويق وإصدار المحتوى الترفيهي العربي الذي يغطي جميع المجالات بدءاً من أفلام المهرجانات الناجحة وصولاً إلى الأفلام التجارية الضخمة.

 

 

مركز السينما العربية: هو منظمة غير ربحية مسجلة في برلين تعمل على تعزيز السينما العربية دولياً، ويصدر المركز مجلة السينما العربية التي تغطي شؤون الصناعة على مستوى عالمي، وينظم المركز جوائز النقاد الرائدة للأفلام العربية بمشاركة أكثر من 200 ناقد من أنحاء العالم.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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