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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

العرض العالمي الأول لفيلم 1420 لأروى سالم بالمسابقة الرسمية لمهرجان أفلام السعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

يشهد الفيلم السعودي القصير 1420 للمخرجة أروى سالم عرضه العالمي الأول في الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية (2-9 مايو حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، ويعرض الفيلم يوم السبت 4 مايو الساعة 7 مساءً في المسرح والأحد 5 مايو الساعة 4 مساءً في السينما.

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي

ويعد المهرجان أحد الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية. تدور أحداث الفيلم عام 1420 هجريًا وفي مطلع الألفية ميلاديًا، إذ تقع الشابة ورود بين مفترق طرق نتيجة خلاف فكري معقد بين والديها في تلك الحقبة. فيلم 1420 من إخراج أروى سالم وتأليف عادل سيف وإنتاج مظلة ستوديو، وبطولة حنين خضري وعادل سيف وماسة حسين، ومديري تصوير سلطان با عجاجة ومهند كبر، ومونتاج أدهم أبو طالب.

 

أروى سالم مخرجة بدأت حياتها كطبيبة أسنان قبل أن تعيش شغفها الحقيقي بصناعة الأفلام، ومن خلال التركيز على الإخراج، قامت بصقل حرفيتها واكتسبت خبرات كمساعدة مخرج في عروض شهيرة مثل مسرحية كوكو شانيل من بطولة شريهان وإخراج هادي الباجوري. 

كما أبدعت في الإخراج الاعلاني والأفلام الدعائية للعديد من العلامات التجارية الكبرى، وعززت مهاراتها في تصوير جوهر العلامة التجارية وتحقيق رؤيتها. بالإضافة لذلك، تعاونت في صنع وإخراج مقاطع فيديو موسيقية لعدد من الفنانين العرب وساهمت بخبرتها الإبداعية في هذا المجال الإنتاجي المهم.

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