بعد القبض عليه.. عباس أبو الحسن يظهر على كرسي متحرك ومصيره على كف عفريت (تفاصيل)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على الفنان عباس ابو الحسن، بتهمة تسببه في إصابة سيدتين عقب دهسهما أسفل عجلات سيارته في منطقة الشيخ زايد، حيث تلقت قوات الأمن إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري بمنطقة الشيخ زايد ووقع مصابين.

تفاصيل القبض على عباس أبو الحسن بتهمة دهس سيدتين

وبعد الفحص والتحريات، تبين من المعاينة أن السيارة ملك الفنان عباس أبو الحسن، وأنه اصطدم بسيدتين أثناء عبورهما الطريق في مدينة الشيخ زايد وتم نقلهما للمستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الفنان عباس أبو الحسن.

عباس أبو الحسن

وأدلى الفنان عباس أبو الحسن بأقواله مشيرًا إلى انه كان يسير بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بوجود سيدتين أمامه على الطريق وقام بالاصطدام بهما.

وأضاف أبو الحسن: “كنت سايق عربيتي على المحور المركزي في الشيخ زايد أمام مول شهير وفجأة حاولت تفادي سيارة على اليسار فوجئت بسيدتين ظهرا فجأة أمامي وملحقتش أفاديهم وخبطتهم بالعربية، نزلت من العربية وحاولت اساعدهم وأطلب لهم الإسعاف وساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين".

تفاصيل الحالة الصحية لعباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين في الشيخ زايد

وسرعان ما تم نقل الفنان عباس أبو الحسن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي، حيث كشف محاميه الخاص إنه أصيب بقطع في وتر أكيلس القدم اليمنى، أما السيدتين ضحايا الحادث فالأولى مصابة بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وتعاني من حالة حرجة، أما الثانية مصابة في الرأس وبعض الكسور وفي حالة حرجة ايضا.

وفي وقت سابق، أيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة تغريم الفنان عباس أبوالحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر، فطعن على الحكم بالاستئناف ورفضته المحكمة.

وجاء ذلك بناءً على بلاغ تقدم به الفنان هاني شاكر، اتهم فيه الفنان عباس أبو الحسن بسبه وقذفه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسبه علانية بعبارات تضمنت ألفاظًا خادشة للشرف.

ووجه عباس أبو الحسن، رسالة اعتذار للفنان هاني شاكر، على كل ما صدر منه من إساءة، خلال بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي نص على الآتي: "اعتذار رسمي واجب.. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق".

وتابع: "أتوجه أنا عباس أبو الحسن بخالص وصادق اعتذاري للفنان الأستاذ هاني شاكر الرئيس السابق لنقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني من إساءات في حق شخصه وهو القامة والقيمة الفنية الكبيرة".

آخر أعمال عباس أبو الحسن



على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنان عباس أبو الحسن، دوره في فيلم "شقو"، الذي عرض بجميع دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر 2024، وشاركه البطولة النجوم عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ويسرا، ودينا الشربيني، ووليد فواز، ومحمد جمعة، وهو من تأليف وسام صبري، والفيلم مأخوذ عن عمل أدبي، ومن إخراج كريم السبكي.