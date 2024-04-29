آمال ماهر | استعدادات غنائية مكثفة لحفلها الأول في جدة.. صور

وصلت الفنانة آمال ماهر إلى مدينة جدة السعودية، لاتمام استعداداتها الغنائية لحفلها الغنائي الأول هناك.

آمال ماهر مع المايسترو وليد فايد في جدة

أجرت الفنانة آمال ماهر البروفات الغنائية الخاصة بالحفل داخل أحد الأماكن الكبرى المخصصة لذلك مع المايسترو وليد فايد والأوركسترا الموسيقية الكبرى.

يقام الحفل يوم الجمعة على مسرح ملعب الجوهرة بمدينة جدة، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يأتي حفل آمال ماهر في جدة بعد نجاح حفلها بالقاهرة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضية على أحد مسارح منطقة التجمع الخامس.

آمال ماهر بحيوية غنائية على مسرح التجمع الخامس:

شهد الحفل حيوية غنائية لآمال ماهر وتقديم مجموعة كبيرة من أغانيها بين القديم والجديد تحديدًا من أحدث ألبوماتها “أنا كويسة” الذي طرح العام الماضي عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

رفع حفل آمال ماهر حضور كامل العدد مع تفاعل وهتافات الحضور التي أشعلت الحماس في الحفل، وتحدثت آمال لجمهورها قائلة “وحشتوني وهغنيلكم كل الأغاني اللي بتحبوها”.

قدمت آمال ماهر عدد من أغانيها الرومانسي، أبرزها “أنا الحب، بعشق الغنا”، بجانب “اللي قادرة، أنا برضو الأصل، صحبة عمري”، مع الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فياض.

كان الحفل هو الأول بعد طرح ألبومها الجديد “أنا كويسة”، وبعد أخر حفلاتها في 2022 بالعلمين.

كانت آخر الحفلات لآمال ماهر في مصر، خلال مشاركتها في ليالي مهرجان العلمين الكبرى في يوليو 2022، وشهد حضورًا كامل العدد، حيث كان يمثل عودة منتظرة لآمال ماهر بعد شائعات اجتماعية وصحية لاحقتها أثرت على ظهورها الفني.

كما شاركت في سهرة “ليالي سعودية مصرية” التي شارك فيها الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان ماجد المهندس، حضرها وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، رئيس الأوبرا السابق د. خالد داغر، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وأقيم الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

على الصعيد الغنائي طرحت آمال ماهر “ميني ألبوم ” حمل عنوان “أنا كويسة”، ضم 5 أغاني “أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان”، وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى.

أغنية أنا الحب الأعلى مشاهدة في ألبوم آمال ماهر:

حصلت أغنية “أنا الحب” على الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث اجتازت المليوني مشاهدة، وتقول كلماتها:

“بأقولهالك بأحبك حُب ما خطرشِّ علىٰ بالك وبيّا بجد وبحُبي هنيالك ومني حبيبي خُد بالك وما تسيبنيش بـ أقولهالك بحبك فوق ما يجي حبيبي في خيالك ولو تتعب أنا أتوجّع قوي بدالك ولو كله بِعد عنّك أنا أبقالك في حضني تعيش أنا الحُب اللي بتعيشهُ وبيعيشك ومش ممكن أخون ملحك ولا عيشك ومن غير شَك بأموت يا حبيبي في حنانك في حنانك وفي جنانك مع طيشك ماليش تاني ولا غيرك لاقيت فيه حد هنّاني وبـ أحمِد ربنا إنك ليّا علشاني ده إحساسك ده خلّاني معاك في سلام وبصراحة لاقيت الحب والحنّية والراحة روحك حلوة وخلِّت روحي مرتاحة ومديني في حياتك وقت ومساحة وحالنا تمام”.

بجانب أغنية عندي صحبة عمري التي حصلت على شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب

وتقول كلماتها:

عندي صاحبة فالزمن ده صعب تلقي منها دي اللي واقفة جنبي سانده وعالسر تآمنها لو زعلت حاسه بيا قبل حتي ما احكي وفثواني تيجي ليا تجيب معاها ضحكي صاحبة عمري وجنبي تملي صافي القلب ومش بتشيلّي اطلبها فثانيه بتنزلي وبتعملّي اللي يفرحني المشكله قبل ماتوصلّي بتخلصها وتيجي تقولي حتي اما أغلط بتطبلي ومابيني وبينها بتنصحني دي عايشه طول حياتي تدوس عاللي مضايقني وبدعي طول حياتي يارب ماتفارقني عندي صاحبه ماسكة فيا مهما بِعدو عني كله يمشي بس هي فقلبي وحته مني لو فوسط ناس بلاقي المكان ناقصها عُمر حد ف الغلاوة عندي ماينافسها كم حدوته وكم سفرية وخروجة ولف ب عربية نزعل نفرح في اغنيه بالايام دي بتفكرنا صاحبة عمري وأمي وبنتي بتعليني وحاسه بقيمتي وهتفضل روحي وأنتيمتي ولا في ايام هتغيرنا