مدرب ليفربول الجديد.. أول قرار من صلاح بعد تعيين أرنى سلوت

مدرب ليفربول الجديد، أرني سلوت.. حسم النجم المصري محمد صلاح مسألة البقاء في صفوف ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل عبر رسالة حماسية لجماهير النادي على حسابه في منصة إكس.

وبعد تعيين مدرب ليفربول الجديد، قال صلاح في رسالته للمشجعين: «نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم.. سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل».

وأكد هداف الريدز، أن جماهير ليفربول، تستحق الاحتفال بالألقاب والإنجازات، مؤكداً أنه سيقاتل مع الفريق بقوة لتحقيق ذلك خلال موسم 2024/2025.

يذكر ان رسالة صلاح، قد أغقت الباب مؤقتاً بشأن للعب في الدوري السعودي، خاصة ان نادي اتحاد جدة قد قدم له عرضاً مالياً كبيراً تجاوز 200 مليون يورو، لكن يبدو ان النجم المصري قرر البقاء في ليفربول وصنع تاريخه الخاص مع «الريدز».

محمد صلاح يوجه رسالة للأندية السعودية

كثرت الأقاويل حول مستقبل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومدى إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع قدوم المدرب الهولندي أرني سلوت لتولي المسؤولية الفنية.

وأعلن محمد صلاح، 31 عاماً، انه لا يرغب في الرحيل عن ليفربول خلال الصيف المقبل، وانه في انتظار الاجتماع مع إدارة النادي لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، ليكون إحدى الركائز الأساسية في مشروع الفريق الجديد الذي سيؤسسه أرني سلوت.

ومن المؤكد ان تمديد عقد صلاح سيكون ضمن أولى مهام مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لكرة القدم وريتشارد هيوز المدير الرياضي الجديد بالنادي، خلال الصيف المقبل.

وارتبط مايكل إدواردز بعلاقة ممتازة مع محمد صلاح، حيث كان هو صاحب فكرة ضمه من صفوف روما الإيطالي في صيف 2017، في حين كانت رغبة يورجن كلوب التعاقد مع مواطنه الألماني جوليان براندت، ما يعزز صحة أنباء نيته لتمديد تعاقد اللاعب المصري خلال الصيف المقبل، لمدة عام إضافي.