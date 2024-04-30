هاني شاكر يتألق بأعماله الجماهيرية في احتفالية الأوبرا بعيد الربيع

تستمر وزارة الثقافة فى تقديم فعالياتها المتميزة حيث أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بمناسبة أعياد الربيع، وأحياه النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

فعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد ومع تفاعل واستحسان الحضور تعطرت الأوبرا بنسائم الربيع حيث قدم أمير الغناء العربى أمسية من الطرب الخالص ونجح كعادته فى ملامسة وجدان الجميع وتألق بنخبة مختارة من أعماله الجماهيرية، إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية التى اشتهر بتقديمها كان منها ولا بيك ولا بيا، كل ليلة، لو رحت بعيد، ما تهدديش، أصاحب مين ، يا ريتنى ، مش هو ده يا قلبى لأ، نسيانك صعب أكيد ، موعود ، كتبت لى السنين، مع قلبك ، دعوة فرح ، وأنت معايا ، كفاية ، بكل العمر، حبك نار ، سألتك ، لسة بتسألي ، علي الضحكاية ، أحلف بسماها وغيرها.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا ثريا ومتنوعا احتفالا بأعياد الربيع يشمل ألوانا فنية متنوعة ويقدم على كافة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا