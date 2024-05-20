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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أول رد من الزمالك على بيان الكاف بشأن سوء تنظيم مراسم التتويج

الزمالك
الزمالك

شهدت اللحظات القليلة الماضية رد رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على البيان الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فيما يخض سوء التنظيم بالنسبة لمراسم التتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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وكان الزمالك قد نجح في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهدف نظيف في مواجهة الإياب على حساب نهضة بركان، والتي شهدها ملعب القاهرة الدولي، بينما كان قد خسر في مواجهة الذهاب في المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الاتحاد الإفريقي قد وجه إدانة لسوء سلوك الجماهير خلال مواجهة الإياب بالأمس الأحد، بعدما حدثت عدد من المشكلات في ستاد القاهرة.

 رد الزمالك 

وكتب نصوحي عبر حسابه الرسمي بموقع إكس اليوم الاثنين: "كل شيء من التنظيم والمراسم هي مسؤولية الكاف".

وأضاف: "حتى الأمن كان ممنوعا من دخول المقصورة. هذا كان الاتفاق في الاجتماع الأمني قبل المباراة".

وأيد عضو مجلس إدارة الأبيض عمرو أدهم ما قاله نصوحي، مؤكدا عبر حسابه بموقع إكس: "لم يصلنا أي شيء رسمي".

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