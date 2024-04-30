وزير الرياضة يهنيء علي فرج ونوران جوهر بعد تحقيقهم بطولة الجونة الدولية للإسكواش

عبر الفيديو كونفرانس

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصال هاتفي بلاعبي المنتخب المصري للاسكواش علي فرج ونوران جوهر وذلك بعد حصولهم علي لقب بطولة الجونة الدولية.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى والأداء الاحترافي لجميع اللاعبين المصريين المشاركين بالبطولة معبرا عن سعادته في تواجد هذا الكم من اللاعبين المصريين وسيطرتهم علي الادوار النهائية بالبطولة ومنهم نور الشربيني المصنفة الاولي عالميا ومصطفي عسل المصنف الثالث عالميا وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن ومازن هشام ونور الطيب.

وأكد "صبحي" على ثقته في قدرة لاعبينا المصريين على اقتناص ميداليات أولمبية في الدورة القادمة بلوس أنجلوس2028 حيث أننا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

واستطاع لاعبو منتخبنا القومي التربع على عرش البطولة، حيث جاء في المركز الاول رجال اللاعب علي فرج المصنف الاول عالمياً بعد تغلبه على منافسه مصطفي عسل المصنف الثالث عالمياً بنتيجة أشواط 11-7/ 8-11/ 11-4/ 11-5، وفي المركز الاول سيدات، حصدت اللقب نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً بعد تغلبها على نور الشربيني المصنفة الاولي عالميا بنتيجة أشواط 11-6/ 11-13/ 11-6/ 11-6.

و شارك في البطولة 96 لاعباً من 22 دولة، وشهدت فعاليات البطولة حضورًا جماهيريًا كبيرًا.





