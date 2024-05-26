شيماء سيف تقصف جبهة فجر السعيد بعد إهانتها بجرأة.. حرب تصريحات انتهت بدعوة قهوة(تفاصيل)

حرب تصريحات انتهت بدعوة قهوة..

خرجت الكوميديانة شيماء سيف عن صمتها لترد على انتقادات الكويتية فجر السعيد لها بعد فقدانها 50 كيلو من وزنها، حيث وجهت لها رسالة محرجة أمام الجمهور، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شيماء سيف تلقن فجر السعيد درسًا في الأخلاق على طريقتها الخاصة

نشرت شيماء سيف مقطع فيديو من أحدث ظهور لها بعد فقدانها للوزن وتغير شكلها بالكامل، وهي ترقص على أنغام أغنية شيرين عبد الوهاب "كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد"، كما استشهدت بمقولة لها في أحد أعمالها الفنية وهي: "ورجعالكوا من تاني وهكمل شغلي وهعيش واموت سترونج اندبندنت وومن، ها".

شيماء سيف عبر انستجرام

شيماء سيف لفجر السعيد: ياصفرا تعالى اشربى شاى عشان أنا مقاطعة

كما وجهت شيماء رسالة شديدة اللهجة على طريقتها الكوميدية لفجر السعيد قائلة: "الافيهات وخفة الدم بلسانى مش بالدهون والكرش هااا واخدالى بالك ياصفرا تعالى اشربى شاى عشان انا مقاطعة".

سرعان ما تفاعل الجمهور مع شيماء سيف وأشاد بموهبتها قبل وبعد فقدانها للوزن، مؤكدين إنها ما زالت تتمتع بخفة الدم والروح وستظل أجمل فنانة كوميدية، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين والمشاهير الذين حرصوا على دعمها أيضًا من بينهم: "مي كساب، وشذى حسون، ولقاء سويدان، وبتول عرفة، وجيهان خليل، وبدرية طلبة، وجيسي عبده، ودعاء رجب، وسمر يسري، وعلي غزلان".

وجاءت التعليقات كالآتي: "عسل وقمر بكل حالاتك، الحلوه من جوا ومن بره، طبعًا، شيمو انتي روحك قمر".

فجر السعيد توبخ شيماء سيف: أجي أشرب شاي فين بالضبط ولو نخليها قهوة سيعم الفرح والسرور

لم تهدأ فجر السعيد وأصرت على الرد مجددًا على رسالة شيماء سيف لها من خلال منشور آخر عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، حيث نشرت لقطة من مقطع فيديو شيماء على انستجرام ووجهت لها رسالة أخرى قائلة: "شيماء سيف تصف من انتقدت ثقل دمها بأنها صفرا اممممممممممم".

وأضافت فجر: "بما إني المقصودة فممكن تغيرين اللون الأصفر لأني ما أحب نادي القادسية وبالذات بعدما أغلقوا كشافات النادي على جمهور نادي الكويت الذي يحتفل بفوز فريقه بالدوري الممتاز … خليها بيضا لأني كويتاوية وزملكاوية ولوني أبيض".

واختتمت السعيد رسالتها لشيماء سيف بقولها: "والصفار شوفي غيري عطيه هالصفه وأعتقد إنتي أقرب مني لهم فالألوان تتقارب مهوووووووو ... بعدين أجي أشرب شاي فين بالضبط ولو نخليها قهوه سيعم الفرح والسرور".

فجر السعيد تحرج شيماء سيف على الملأ

وكانت الكويتية فجر السعيد أحرجت شيماء سيف بعد إعلانها عن خضوعها لجراحة تكميم المعدة، وفقدانها ٥٠ كيلو من وزنها، وذلك خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

فجر السعيد

نشرت فجر السعيد صورة شيماء سيف من أحدث ظهور لها بعد فقدانها للوزن، خلال لقائها مع الإعلامي ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس"، وأرفقتها بتعليق قائلة: "شيماء سيف ضعفت.. كانت تقتلني ضحك الآن تكسر خاطري .. حسافه عليها خسرنا نجمة كوميديا"، مما أثار غضب شيماء ودفعها للرد بطريقتها الخاصة.

فجر السعيد عبر فيسبوك

انتشر تعليق فجر السعيد على نطاق واسع بين جمهورها مما أثار استيائهم وغضبهم ودفعهم للهجوم عليها خلال تعليقاتهم على المنشور فكانت أبرزها: "تبخين سم.. رأيك مو مهم .. انتي تركيبتك كلها غلط يا فجر انتقدي نفسك الأول، اتعجب من إن إنسانة مثقفة زيك تتكلم بهالخبث، المهم كسبت صحتها .. اتفرجي على خدودك هتضحكي ما في أثقل من دمك".

شيماء سيف تخسر 50 كيلو من وزنها

وكانت الفنانة الكوميدية شيماء سيف قد فاجأت الجمهور بالإعلان عن خضوعها لعملية تكميم معدة، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية بسبب زيادة وزنها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" المُذاع عبر قناة MBC مصر الفضائية.

تحدثت شيماء سيف عن كواليس خضوعها للتكميم والسبب وراء تفكيرها في الأمر، حيث قالت: "عملت عملية تكميم معدة، أنا صاحبة مقولة ليه أعمل رجيم وأنا قدامي شوكولاتة ولامكرونة بشاميل، بس لو نفتكر، أنا بردو اللي كنت بطلع أقول أنا الحمدلله صحتي كويسة، لو حصل لصحتي حاجة، إلا صحتي، وحصل".

وأشارت شيماء الوعكة الصحية التي تعرضت لها السنة الماضية وكانت السبب في خضوعها لعملية تكميم معدة حيث قالت: "السنة اللي فاتت رجلي بدون سابق إنذار وركبتي مش قادرة أتنيها، صحيت من النوم ركبتي مش قادرة اتنيها، مش عارفة اعمل ايه، بطلع سلمة كدة، بصرخ وبحس بوجع فظيع".

وتابعت: "كلمت دكتور وقلت له مش عارفة في إيه وكنت بصور، وقال لي لازم تعملي أشعة، وعملت الأشعة وبعتها له، قال لي لازم نعمل تغيير مفصل حالًا، وهنا حسيت أني واحدة تانية، وأنا أكره دخول المستشفيات، وانهرت وجالي اكتئاب، ورحت التصوير وحاولت أخبي".

وأردفت شيماء: "يسرا قالت لي أنتي فيكي حاجة، ووقفت التصوير وحكيت لها، وقالت لي نروح لدكتور تاني، وطمني وقال لي مش محتاجة عملية ولكن إنت شيلتي ركبتك لواحدة عندها حاجة و30 سنة حِمل واحدة كإنها مشيت 80 سنة، ومي كساب كانت بتزن عليا، هي عملتها واللي عملها بعد ما بيخس ويحس إنه خفيف، وبيحب حد بيقول له عشان يحس الإحساس دا، وكانت بتطمني، وقد كانت، شكت دبوس".

وتطرقت شيماء سيف خلال حديثها عن كواليس العملية ومضاعفاتها والتجربة التي عاشتها بعد الخضوع لها قائلة: "العملية حاجة بتساعدك، أول شهر أنت مابتكلش، وبعدها أنت بتتعود إنك مابتاكلش، بس لما بتشوف الأكل بتحس إنك عايزه، بس أنا دلوقتي بجد لما تعبت ولقيت نفسي كده، بقيت بقرف لما أشوف حد بياكل"، متابعة: "أهم حاجة إني بقيت بركع بعد ما كنت بصلي على كرسي زي الناس الكبار، وده أكبر إنجاز عملته".

واختتمت شيماء حديثها عن العملية بالكشف عن وزنها وكم فقدت من وزنها الزائد بعد الخضوع لتكميم المعدة، حيث قالت: "أول ما عملت العملية بتنزلي 20 كيلو، وبعدها بقى 6 كيلو وحاجات كده، وإحساس إنك تنزلي من 3 أرقام على الميزان لرقمين، نزلت 50 كيلو حتى الآن".