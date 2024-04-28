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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: “أنا بعمل اللي محدش يفكر فيه”

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أنا بعمل اللي محدش يفكر فيه.. كمسئول في الدول، لو كنت مشيت على المسار العادي ولا أعمل الكلام ده خالص".

 وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك الكثير يرى أن التكنولوجيا والبيانات ليست لها أهمية، قائلًا: "أنتوا مش عايزين نحلم لبلادنا أن تكون في مكان يليق بها ويكون هناك إمكانات لنمو حقيقي.. في دور أنا هعمله وفي دور احنا هنعمله.. ربنا شرفني وأكرمني ودائمًا بيراضيني".

 

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