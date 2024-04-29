ردا على تساؤل السيسي.. عمرو أديب يكشف سبب عدم إقبال الطلاب على البرمجة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تساءل عن سبب عدم إقبال الطلاب على مجالات البرمجة والتكنولوجيا، معقبا: "يا سيادة الرئيس المدرس اللي في المدرسة ما بيعرفش في الكمبيوتر".

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم: "نظام التعليم اللي موجود مفيش فيه الحاجات ده، نحن لا نخلق بيئة جيدة للمبرمج أو مهندس الكمبيوتر".

الطالب المصري بيتعلم يحفظ



وتابع عمرو أديب:"الطالب المصري بيتعلم يحفظ.. إزاي هيتعلم البرمجة ويبقى عارف انها بتجيب فلوس.. البيئة دي مش هتطلع مبرمجين".

قال الرئيس السيسي، “إن مصر في حالة لديها كوارد بشرية متقدمة كانت ستضيف الكثير إلى الدولة المصرية”، موضحًا أنه ينبه الأهالي بالوقوف بجانب أولادهم الطلاب لكي يتم تعليمهم التكنولوجيا، مضيفًا: "لو موقفوش مع ولادهم الطلاب في ابتدائي وإعدادي وثانوي عشان تعلموهم المجال ده فرصة إننا نبقى أغنياء، هتبقى قليلة".

وشدد "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الممكن أن يستوعب عمالة كبيرة ويجب تجهيز العنصر البشري للاستفادة من ذلك.



وتابع: "بقول لكل أسرة مصرية عندها ولاد في إعدادي وابتدائي، إذا كنتم عايز تعملوا لأودكم وبلدكم حاجة خليكم في اللي بأتكلم فيه دلوقتي، لازم بصلتنا تكون في هذا القطاع والاتجاه"، مشددًا على أن هناك دولًا عدد سكانها لا يتعدى الملايين، ويشتغل في مجالات التكنولوجيا عمالة بشرية كبيرة جدًا.

ونوه بأن 95% من مصر صحراء وليس لدينا إلا الإنسان، ولابد ان نهتم بتعليمه، مشددًا على أن هناك جامعات وكليات وبرامج بعدد ضخم جدًا باستهداف أرقام كبيرة في التكنولوجيا.