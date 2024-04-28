حركة فتح بهولندا: ما يحدث الآن حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني

أكد أمين سر حركة فتح بهولندا، زيد تيم، أنه من المفترض وضع استراتيجية جديدة وفق أجندة فلسطينية تتوافق مع تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف "تيم"، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية "، اليوم الأحد، أنه بعد 34 ألفا و350 شهيدا، وبعد أكثر من 77 ألفا و400 جريح، وبعد أكثر من 12 ألف مفقود أمام مرئى ومسمع العالم أي مجال أو مجتمع دولي أو مجلس قانوني وغير قانوني عليه مناقشة الكثير من الموضوعات وعلى رأسها ما يحدث الآن من حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في منتدى الاقتصادي العالمي بالسعودية.

وتابع أن هناك الكثير من الجهود المبذولة اليوم من أجل توضيح الرواية والرؤية الفلسطينية لفضح هذا الاحتلال وممارسته غير المسبوقة، وكثير من المناطق الفلسطينية تتعرض اليوم مثل الشجاعية ورفح والنصيرات تتعرض لقصف وضرب أمام مرئى ومسمع العالم.

وواصل تيم أنه :" لزام على هذا العالم أن يقول كلمة حق مع وجود إعلام غربي يستخدم في مصالح شخصية ويكيل بمكيالين لتشويه الصورة الفلسطينية من خلال بعض الروايات غير المنطقية، مشيدا بالقاهرة الإخبارية لتقديمها الرواية الحقيقية.

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 270 هدفا في غزة خلال أيام "عيد الفصح

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تدمير 270 هدفا في قطاع غزة خلال أيام "عيد الفصح" اليهودي الستة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مهاجمته لحوالي 270 هدفا في قطاع غزة، خلال أيام عيد الفصح، من بينها أكثر من 20 هدفا كانت موجهة نحو إسرائيل.

في السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه من الممكن تأجيل الاجتياح المخطط لمدينة رفح جنوب قطاع غزة في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

قال الوزير الإسرائيلي كاتس: "الإفراج عن الرهائن هو على رأس أولوياتنا".

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تصريح: "إذا كان الخيار بين استمرار الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل، فعلينا أن نختار إبرام صفقة تبادل".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل مسوتريتش.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤول بارز مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن مع حماس، أن نتنياهو هو الذي يؤخر تلك الصفقة أو الاتفاق بسبب ضغوط سياسية يمارسها عليه الوزيرين، بن غفير وسموتريتش.

من جهة أخرى كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.