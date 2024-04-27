أستاذ اقتصاديات الصحة: مصر خالية من الحصبة وشلل الأطفال ببرامج تطعيمات مستمرة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنَّ وزارة الصحة والسكان تحتفل هذا العام بمرور 50 عامًا على إطلاق خطة شاملة للتطعيمات ضد شلل الأطفال، موضحًا أنَّ أبرز الملفات التي تقف عندها الوزارة هي نجاح مصر في القضاء على هذا الفيروس شلل الأطفال بتصديق من منظمة الصحة العالمية.

حملة القضاء على شلل الأطفال:

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ نجاح حملة القضاء على شلل الأطفال وقتها كان يتوقف على الوصول لنسبة معينة من التطعيمات للمواليد، موضحًااً: «لابد الوصول لنسبة تطيعمات محددة لكل مليوني مولود سنويًا، وتسمى Break point، وبناءً على هذه النسبة يتأكد خلو مصر من شلل الأطفال».

حملة من باب لباب:

وتابع: «حملة من باب لباب التي تم إطلاقها وقتها لمكافحة شلل الأطفال، وكان يتم وضع علامات على منازل الأسر التي لديها مواليد وأطفال أقل من 5 سنوات، واستمر التطعيم لكل المواليد خلال الفترة من 2000 حتى 2004، وبحلول 2004 تم إعلان خلو مصر من أي حالة شلل أطفال برغم تواجدها في البلدان المجاورة».

جدير بالذكر أن الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أعلن عن الاستعداد لنشر لقاح جديد لفيروس شلل الأطفال من النوع 2، للحد من خطر تفشي فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح، وذلك في ضوء مجهودات المنظمة للقضاء على شلل الأطفال نهائيًا.

وأشار تيدروس إلى أن المنظمة تهدف إلى وقف انتقال فيروس شلل الأطفال البري هذا العام، مؤكدًا أنه دعم البلاد في الحصول على اللقاحات والعلاجات اللازمة للتصدي لتفشي الكوليرا والدفتيريا والتهاب السحايا والحمى الصفراء.

وتابع: "كما نحث جميع الدول الأعضاء على الحفاظ على القدرات التي بنتها أثناء الوباء وتعزيزها كجزء من التزامها بالتأهب لحالات الطوارئ المستقبلية، وفي الوقت نفسه، كانت هناك أزمات أخرى عدة تتطلب اهتمامنا في العام الماضي".

وفي الوقت نفسه، يوفر إطار منظمة الصحة العالمية للتأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها والقدرة على مواجهتها خارطة طريق للحوكمة والأنظمة والأدوات والقوى العاملة والتمويل اللازم لتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي.

كما أن لدينا العديد من المبادرات الجارية في هذا المجال، كما تعلمون، فعلى سبيل المثال، تم إنشاء صندوق مكافحة الأوبئة وتشغيله، وقد قام بدفع جولته الأولى من المدفوعات بقيمة 338 مليون دولار أمريكي إلى 37 دولة، وتجري الآن الجولة الثانية بتمويل قدره 500 مليون دولار أمريكي.

وعلى المستوى السياسي، اتفق زعماء العالم في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان سياسي قوي، بما في ذلك الالتزام بإتمام المفاوضات بشأن اتفاق الجائحة المقبلة، وتعديلات اللوائح الصحية الدولية بحلول شهر مايو من هذا العام، ولكن يجب أن أقول إنني أشعر بقلق بالغ من أن الدول الأعضاء قد لا تفي بهذا الالتزام.